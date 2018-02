Individuato l'hacker del M5S, è un giovane padovano: 'testavo la vulnerabilità' di Rousseau

MILANO - La Polizia ha individuato il responsabile dell'attacco hacker della scorsa estate alla piattaforma Rousseau, il sistema per le votazioni online e le attività politiche del Movimento Cinquestelle. Si tratta di un trentenne veneto, a cui sono risaliti gli uomini della polizia postale di Milano e del Cnaipic, il Centro nazionale contro i crimini informatici. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Milano con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico. La sua casa è stata perquisita, anche con l'obiettivo di accertare se vi siano altre responsabilità nelle intrusioni informatiche che sono state realizzate.

«L'ho fatto per testare la vulnerabilità, non avevo fini o motivazioni politiche». E' quanto avrebbe detto, in sostanza, agli investigatori l'hacker padovano di 22 anni, L.G., indagato dalla Procura di Milano per l'attacco informatico alla piattaforma Rousseau del Movimento 5Stelle. Il giovane è uno studente universitario di matematica e come hacker si firmava 'Evariste Galois'.