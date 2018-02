Sciopero dei treni in Veneto il 4 febbraio

VENEZIA - Forti disagi per il traffico ferroviario sono previsti in Veneto domenica 4 febbraio – giorno di apertura del Carnevale di Venezia - a causa di uno sciopero del personale di Trenitalia, dalla mezzanotte alle ore 21:00. L'agitazione dal lavoro, proclamata da Filt, Fit, Uilt,Fast, Ugl, non interessa i treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali - spiega una nota di Trenitalia – potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, in Veneto e nelle regioni limitrofe, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori.