Carnevale Venezia, Volo dell'Angelo di domenica dimezzate le presenze ammesse

VENEZIA - In ottemperanza alle recenti normative sulla sicurezza, la capienza di posti in Piazza San Marco a Venezia, in occasione dell'evento di domenica 4 febbraio 'Volo dell'Angelo', non potrà essere superiore a 20.000 persone - numero di gran lunga inferiore alle presenze dello scorso anno (40.000 persone). Allo scopo, di favorire l'accesso allo spettacolo dei residenti e dei turisti soggiornanti a Venezia, si è concordato di anticipare l'orario di inizio dell'avvenimento alle ore 11:00.

Il Comune di Venezia, attraverso la società Vela, ha programmato contemporaneamente al Volo dell'Angelo lo svolgimento di ulteriori eventi nei principali campi per coloro che non potranno assistere allo spettacolo di Piazza San Marco. Pertanto, coloro che si troveranno impossibilitati a raggiungere Piazza San Marco per assistere al Volo dell'Angelo, sono invitati dal Comune ad approfittare delle innumerevoli altre possibilità di svago o di approfondimento culturale della città, riservando eventualmente al pomeriggio la visita di Piazza San Marco.