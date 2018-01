Sanità: il prof. Litta indagato per peculato

VENEZIA - Pietro Litta, professore dell'Università di Padova e medico dell'Azienda ospedaliera ora sospeso, è stato indagato per peculato dalla procura di Padova. E' stata formalizzata l'ipotesi di reato nei suoi confronti.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Matteo Stuccilli, è stata aperta dopo il servizio mandato in onda dalla trasmissione di Rai Uno 'Petrolio'. Stamattina la polizia giudiziaria ha anche compiuto alcune perquisizioni in casa di Litta, nello studio in ospedale e in quello nella clinica privata Città Giardino.