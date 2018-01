Meningite: un altro caso in un asilo nido Rovigo

ROVIGO - Un caso di meningite batterica si è verificato a Rovigo in un asilo nido, con profilassi antibiotica di massa con Rifampicina a tutti i contatti stretti degli ultimi sette giorni.

Il piccolo, si legge nella nota dell'Ulss 5, si trova ricoverato, in osservazione, nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo: «Il provvedimento è del tutto precauzionale - precisa la nota - in attesa sia comunicato il ceppo in causa, in quanto solo qualora si trattasse di Haemophilus tipo B si dovrà continuare la chemioprofilassi».