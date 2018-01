Il nuovo piano Cattolica Assicurazioni, 400 milioni di utile al 2020

VENETO - Cattolica Assicurazioni ha approvato il nuovo piano industriale che prevede di conseguire un utile operativo al 2020 di circa 375-400 milioni di euro, in crescita di oltre il 60% sul 2016, e di pagare un dividendo pe razione superiore a 0,5 euro (circa il 50% in più del 2016).

Il ritorno sul capitale (roe operativo) è atteso oltre il 10%, quattro punti percentuali in più rispetto del 6% conseguito nel 2016. Sono in vista anche cambiamenti alla governance. Obiettivo del Cda è rendere la gestione «più snella ed efficiente e favorire l'ingresso degli investitori istituzionali come soci». All'assemblea verrà proposta l'adozione del sistema 'monistico', con una riduzione del numero dei consiglieri e l'abolizione del comitato esecutivo. Viene poi innalzato al 5% il tetto alle quote azionarie delle persone giuridiche e riservate «opportune forme di rappresentanza» alla lista che raggiungerà determinate soglie di capitale. «Il piano industriale renderà il Gruppo innovativo e agile», ha detto l'AD Alberto Minali.