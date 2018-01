Carnevale di Venezia, il prologo ispirato al circo e al mondo circense

VENEZIA - Giocare, scoprire, cambiare la realtà usando la fantasia per darle una nuova forma: nessun mondo incarna in maniera più calzante queste parole come quello del circo. Ed è il mondo circense il protagonista del Carnevale di Venezia che prende il via il 27 gennaio con la prima parte della Festa Veneziana sull'Acqua in Rio di Cannaregio, tradizionale prologo ambientato in una delle zone più popolari e caratteristiche della città. Due spettacoli, alle 18:00 e alle 20:00 in replica, gratuiti, apriranno i festeggiamenti di questa edizione, la terza sotto la direzione di Marco Maccapani.