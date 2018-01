Eventi a Venezia, 7 cose da fare il 27 e il 28 gennaio

VENEZIA – I grandi festeggiamenti per il Carnevale, i concerti, l'arte e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana veneziano.

Grand Opening del Carnevale di Venezia 2018

La festa di tutti i veneziani che inaugura il Carnevale, dedicata a cittadini e ospiti della città lagunare, quest’anno raddoppia con un duplice appuntamento sulle fondamenta di Cannaregio. Dopo lo spettacolo di inaugurazione di sabato 27 gennaio, domenica 28 gennaio alle 11 il corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta mollerà gli ormeggi da Punta della Dogana lungo tutto il Canal Grande sino a raggiungere il popolare Rio di Cannaregio, dove sfilerà in un tripudio di pubblico assiepato sulle rive. Alle 10.30 la Regata Sprint delle Colombine, lungo il rio di Cannaregio si sfideranno le donne che per la prima volta vogheranno sui gondolini, le imbarcazioni usate dai campioni del remo in occasione della Regata Storica. Questa regata è a cura dell’Associazione Regatanti Venezia. All’arrivo delle barche del corteo mascherato si apriranno gli stand eno-gastronomici a cura di A.E.P.E., che offriranno al pubblico cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per antonomasia: le fritole e galani. Musica e animazioni accompagneranno l’arrivo della parata acquea e le degustazioni.

Spettacolo

Il Rio di Cannaregio si trasforma in un vero e proprio palcoscenico d’acqua con uno spettacolo che ogni anno incanta migliaia di spettatori, dove strutture galleggianti trasferiscono sull’acqua il tema del Carnevale Creatum: Civitas Ludens. Sabato 27 gennaio lo spettacolo di immagini e musiche acquatiche aprirà ufficialmente il Carnevale di Venezia sul Rio di Cannaregio. Lo spettacolo di quest’anno sarà «VeCircOnda» a cura di Wavents. VeCircOnda – titolo che racchiude «Ve» che rappresenta il legame profondo con la città di Venezia, «Circo» il rimando palese al tema prescelto per lo show, e «Onda» a sottolineare la straordinarietà di una produzione sull’acqua che proprio sulle onde nasce e vive. Per raccontare tutto questo, Wavents si affiderà virtualmente all’occhio di Federico Fellini, grande estimatore della magia circense, che nelle sue pellicole ha raccontato questo mondo. Motore… Azione…il circo entra in città. Sarà proprio Fellini a entrare in scena a Cannaregio, set cinematografico, che si comporrà pezzo dopo pezzo sotto gli occhi del pubblico. Una dopo l’altra sfileranno le attrazioni classiche del circo di inizio Novecento: il carosello dei cavalli, il carrozzone della soubrette, l’acrobata, i clown, gli animali esotici…una magia lontana nel tempo, ma ancor oggi vitale e virale, che riempirà lo spazio e gli sguardi del pubblico fino a culminare nella grande attrazione finale, sulla quale pensiamo sia giusto mantenere la sorpresa. Spettacolo in due repliche, alle 18 e alle 20. Spettacolo gratuito.

Carnevale a Mestre

Anche il Carnevale a Mestre apre ufficialmente domenica 28 gennaio con un’anteprima, la parata delle Marionette Giganti del Teatr Klinika Lalek, compagnia polacca insieme a Wavents protagonisti del Grand Opening del Carnevale di Venezia 2018 sul Rio di Cannaregio. La parata inizia alle ore 16.30 da Piazzale Donatori di Sangue, lungo le vie del centro di Mestre fino a Piazza Ferretto. Ecco arrivare sulla scena gli animali del circo… La giraffa, l’elefante, il leone… Grandi strutture scenotecniche dal sapore antico permettono di manovrare e muovere quelle che sono le più grandi marionette del mondo.

Mostre

La mostra «Marino Marini, Passioni visive» nasce dal desiderio di far dialogare l'opera di Marino Marini con le maggiori vicende dell'arte italiana e internazionale con cui essa si è confrontata. Lo scopo della mostra è di indagare l'officina di invenzioni plastiche di Marino Marini ponendole in relazione diretta, immediatamente percepibile, con i grandi modelli della scultura del 900 cui egli ebbe accesso; e, inoltre, con alcuni, scelti esempi di scultura dei secoli passati (antichità egizia, greco arcaica ed etrusca; scultura medievale; scultura del Rinascimento; scultura dell'Ottocento) che furono consapevolmente recuperati da lui e dai maggiori scultori della sua generazione. Dal 27 gennaio al 1 maggio 2018 presso la Fondazione Peggy Guggenheim.

Party

Il Casinò di Venezia apre le Sale Rinascimentali ad uno degli show più originali del momento e racconta in una magica serata il piacere della ristorazione e dello spettacolo uniti all’Arte e ai Sensi: Tentazioni Dinner & Show. Tentazioni Dinner & Show non è semplicemente una cena, è un’esperienza sensoriale fatta di eleganza & piacere, di food & entertainment dedicato a un pubblico che cerca una serata intensa e unica, in una prestigiosa venue d’eccezione come Ca’ Vendramin Calergi. Sono oltre 50 i membri del cast artistico, della cucina e del ricevimento impegnati nel nuovo Show di Nu’Art , con la direzione artistica di Gabriele Rizzi e con la direzione dell’area food affidata agli chef del ristorante di Ca’ Vendramin Calergi.

Musica live

Al Vapore, domenica 28 gennaio, il live degli «East Sunset». Dall'incontro di 6 ragazzi nasce un progetto musicale che utilizza sonorità folk per concepire una musica diretta, mirata al coinvolgimento del pubblico ed alla condivisione. I testi delle canzoni originali sono in Italiano per coniugare una musica internazionale con la lingua del nostro territorio. Love your ground but feel the world.

Concerti

In occasione dell'apertura del Carnevale Veneziano al Rio di Cannaregio, sabato 27 gennaio Laguna Libre propone un duo live giovane ed effervescente. Nina Baietta voce e Giacomo Franzoso piano. E’ un duo d’impronta jazz che propone un repertorio con standards rivisitati in chiave moderna e composizioni libere ed improvvisate che lasciano spazio a rielaborazioni dal gusto freejazz.