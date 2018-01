Eventi a Venezia, ecco cosa fare venerdì 26 gennaio

VENEZIA – Il grande party di Carnevale, Beppe Grillo a teatro e tanta musica. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera veneziano.

Gran Carnevale di Venezia

Al Teatro La Fenice, il Gran Carnevale di Venezia apre le porte alla sua quinta edizione presso uno dei teatri più importante al mondo. L'esclusiva e prestigiosa location regalerà agli ospiti del Gran Carnevale di Venezia una serata indimenticabile fra arte, musica e mistero. Programma del Gran Carnevale di Venezia: alle 19 aperitivo di benvenuto; alle 21 cena placée; alle 23 party del Gran Carnevale di Venezia. Dress code: abito tradizionale o black tie con maschera.

Beppe Grillo a Mestre

Beppe Grillo in «Fake» al Teatro Corso, alle 21.15. Attore, presentatore, comico, politico e personaggio televisivo, Beppe Grillo torna a fare il mattatore sul palcoscenico con un nuovo imperdibile spettacolo, pronto a conquistare i teatri d’Italia in questo autunno. Unica data regionale del our, che prenderà spunto da una delle tematiche più attuali, quella delle cosiddette «Fake news» per analizzare il momento contingente e la società italiana. «Fake news» è un’espressione inglese traducibile in italiano con notizie false. La si utilizza per indicare quelle fonti che inventano del tutto le informazioni, disseminano contenuti ingannevoli il più delle volte attraverso internet e i social network. Quello delle «Fake news» è considerato da molti un grave problema della società. Con la consueta energia tragicomica e il suo spirito dissacrante, Beppe Grillo affronterà i temi più caldi di questi mesi, dalle fake news appunto, agli inganni della percezione, in un mondo dove è sempre più difficile distinguere il vero dal falso.

Musica live

Alle 21, A Palazzo Trevisan degli Ulivi, «La Tenein» concerto. Gli echi tradizionali della ghironda, le percussioni, l’elettronica, l’harmonium, mondi che si incontrano, che immaginano nuove geografie scure e sotterranee dove il passato e il futuro danzano assieme attorno al fuoco. «La Tenein» è una delle formazioni più originali della nuova musica svizzera, tra ipnotiche reiterazioni, coreografie immaginarie e echi visionari. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Concerti

Al Laguna Libre, da Philadelphia, Byron Landham. Noto per le collaborazioni con Joey De Francesco, Pat Martino, Bobby Hutcherson, Betty Carter, George Coleman, è uno dei più apprezzati batteristi a livello mondiale. Il quartetto a nome del chitarrista trevigiano Davide Palladin presenta l’album «On the trail», che vede la partecipazione del contrabbassista Nicola Barbon e di Massimo Faraò, uno dei pianisti jazz più noti sulla scena internazionale, indicato come «il più nero dei pianisti italiani». Davide Palladin – chitarra, Massimo Faraò – pianoforte, Nicola Barbon – contrabbasso, Byron Wookie Landham – batteria.