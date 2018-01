Fieragricola, VeronaFiere diviene un hub Medirettaneo-Africa

VERONA - «Veronafiere si candida con Fieragricola a essere un hub anche verso tutta l'area del Mediterraneo e l'Africa, dove l'agricoltura può svolgere un ruolo cruciale per favorire gli insediamenti e l'economia rurali e dove siamo già presenti con due iniziative di settore, in Marocco ed Egitto». Lo ha detto il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, in occasione della presentazione a Roma di Fieragricola, edizione numero 113, in cartellone dal 31 gennaio al 3 febbraio nella città scaligera.

«Ci sono alcuni Paesi della sponda Sud del Mediterraneo con i quali lavoriamo bene - ha aggiunto - in particolare col Marocco, che per noi è una porta per l'Africa grazie ad accordi di partnership col Siam, Salon International de l'Agriculture au Maroc. Siamo inoltre già presenti in Egitto». «Stiamo inoltre guardando ad altre aree geografiche come il Sudamerica, dove nel 2018 debuttiamo con una manifestazione b2b targata Fieragricola in Brasile».