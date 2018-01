Nonnina di 103 anni salvata dai pompieri in un incendio

VICENZA - Una nonnina di 103 anni è stata tratta in salvo oggi dai vigili del fuoco dopo aver rischiato di finire intossicata dal fumo di un principio d'incendio scoppiato al piano terra del condominio dove abita, a Bassano del Grappa (Vicenza). L'anziana vive al piano superiore, e il fumo rischiava di invadere la sua abitazione. I pompieri intervenuti dal locale distaccamento con due automezzi hanno raggiunto la donna al piano superiore portandola giù, mentre altri componenti della squadra spegnevano le fiamme, che hanno interessato alcune masserizie e una porta. La centenaria è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e portata in ospedale per controlli. Le cause del principio d'incendio, forse dovute ad un problema elettrico, sono al vaglio dei tecnici dei vigili.