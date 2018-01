Eventi a Venezia, ecco cosa fare giovedì 25 gennaio

VENEZIA – Concerti, film, mostre e libri. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della serata veneziana.

Musica live

Continua con successo la rassegna «Diamoci del tempo», promossa da T. Fondaco dei Tedeschi di Venezia. Giovedì 25 gennaio, alle 19.30, un nuovo appuntamento firmato in collaborazione con Veneto Jazz, il concerto del cantautore italo-anglo-francese Piers Faccini, in una delle tre date italiane, dopo l’uscita del suo ultimo album «I Dreamed An Island» (Beating Drum /Ponderosa Music & Art/Master Music, 2016), accompagnato da Simone Prattico (batteria) e da Malik Ziad (oud, mandola). A due anni di distanza da «Between dogs and wolves», il cantautore, tra i migliori songwriters europei, torna con un nuovo ed emozionante album di studio, carico di contaminazioni sonore che attraversano e colmano distanze geografiche e culturali, fondendo ritmi tuareg ad atmosfere provenzali, chitarre barocche e zampogne. «I Dreamed An Island» è il sesto album di Piers Faccini, che annovera, tra i suoi fan, Ben Harper e Jack Johnson. Il nuovo album è una personale ricerca attraverso un viaggio verso un rifugio, al sicuro dalle tempeste della paura e dell’intolleranza. Cantato in inglese, francese, dialetto italiano ed arabo, il disco è un’appassionata celebrazione delle diversità culturali e del pluralismo: ricercando un’epoca d’oro in cui tolleranza religiosa e coesistenza convivevano pacificamente, Faccini trova un modello per il suo utopico rifugio.

Arte

Alle 16 a Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna avremo il grande piacere di presentarvi il «Calendario delle donne artiste». Da un progetto di ricerca di Emiliana Losma, ogni giorno dell’anno è associato alla nascita di una donna artista, rappresentata da un’opera della sua produzione. I sintetici profili biografici realizzati contribuiscono ad ampliare la conoscenza della produzione al femminile e a costruire una genealogia che oggi sembra mancare in vari campi.

Cinema

In occasione della Giornata della Memoria, arriva a Img Cinemas il film «Gli Invisibili», evento speciale di Lucky Red, al cinema dal 25 al 27 gennaio. Sinossi. Berlino, 1943. Il regime nazista ha ufficialmente dichiarato la capitale del Reich «libera dagli ebrei». Tuttavia alcuni di loro sono riusciti in un’impresa apparentemente impossibile: sono diventati ‘invisibili’ agli occhi delle autorità. Tra questi Cioma, Hanni, Eugen e Ruth, quattro giovani coraggiosi troppo attaccati alla vita per lasciarsi andare ad un triste destino. Questo film racconta la loro incredibile e commovente storia vera, rivelando un capitolo poco conosciuto della resistenza degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Libri

Giovedì 25 gennaio, alla Libreria Marco Polo, alle 20, Franco Arminio ci racconta le sue Cartoline dai morti edito da nottetempo «Avevo appena preso un Moment. Anzi, due». L'Irpinia orientale come Spoon River. Tornano a grande richiesta le Cartoline dai morti di Franco Arminio in un'edizione accresciuta e arricchita di testi inediti che inaugura la nuova vita della storica collana Gransassi in una veste grafica morbida e preziosa. L'esistenza vista dalla fine, dalla morte – «questa cosa che forse regge tutto, questo niente che sorregge e corrode ogni cosa» – si riduce a poche cose: una luce sul comodino, un barattolo di caffè, un maglione verde, le prime rose, una torta di compleanno, un solitario, le rondini che fanno avanti e indietro, una donna amata, una sconosciuta… Con 150 cartoline, paradossali, ironiche e fulminanti, Franco Arminio ci offre un resoconto dei tanti modi di morire inviandoci brevi, asciutti messaggi da un posto sconosciuto.