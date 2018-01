38enne esce di strada ai piedi del cavalcavia e muore sul colpo

ROVIGO - Un 38enne di Rovigo, Alessandro Fioratto, è morto ieri in un incidente stradale avvenuto a Grignano Polesine. L'uomo viaggiava su una Lancia Y che, per cause ancora in corso d'accertamento, è uscita di strada ai piedi del cavalcaferrovia che dal quartiere Santa Rita di Rovigo porta a Grignano. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto all'istante. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polstrada.