Camion finisce fuori strada e si schianta contro una casa

VERONA - Sono state necessarie due ore di lavori ai vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere dell'abitacolo il conducente di un camion, uscito di strada e schiantatosi sul fianco di una casa a Garda (Verona). In seguito al violento impatto con l'abitazione, il camion si è piegato su un lato, e l'autista, ferito, è rimasto o incastrato nella cabina. Le squadre dei vigili di Bardolino e Verona sono intervenute con un'autogrù, e hanno dovuto liberare parte del carico del mezzo per raggiungere l'uomo ed estrarlo. Il ferito è stato preso affidato al personale del Suem 118 e portato in ospedale.