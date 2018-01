Giorno della Memoria: una suggestiva mostra fotografica a Verona

VENEZIA - In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, dal 22 al 28 gennaio la Sezione veronese dell'associazione 'Figli della Shoah' cura un'esposizione fotografica per sensibilizzare l'opinione pubblica. Intitolata 'Viaggio nella Memoria, Binario 21', la mostra in Piazza Bra racconta la storia tutta italiana del famigerato binario fantasma che, nel periodo 1943-1945, deportò centinaia di persone dalla Stazione di Milano ad Auschwitz.