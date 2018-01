Popolare di Vicenza: sequestri per 1,75 milioni di euro

VICENZA - Sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin, dell'ex dg Samuele Sorato, oltre che di Giuseppe Zigliotto, Andrea Piazzetta e Massimiliano Pellegrini, DEI sequestri conservativi disposti dal Tribunale nell'ambito dell'inchiesta sul crac della Popolare di Vicenza. Si tratta di importi di circa 350mila euro per ciascuno dei 5 imputati, per un totale quindi di 1 milione 750mila euro.

La GdF aveva accertato una serie di azioni di trasferimento e dismissioni patrimoniali da parte degli imputati, e per la Procura c'era quindi il rischio che mancassero o si disperdessero le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di altre somme dovuta all'erario dello Stato. Quanto alla possibilità che parte di questa cifra sia utilizzata anche per risarcire i correntisti e gli azionisti dell'ex BpVi si tratta comunque di una parte residuale rispetto agli importi del danno patito.