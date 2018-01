Eventi a Venezia, ecco cosa fare venerdì 19 gennaio

VENEZIA – Spettacolo, risate e concerti. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera in Laguna.

A teatro

Al Teatro Toniolo, ispirato da un fatto di cronaca, Filumena Marturano è la storia di un grande amore e di un tema scottante in quegli anni: i diritti dei figli illegittimi. Nel dramma di Filumena, che rifiuta di rivelare all’amante quale dei tre figli da lei messi al mondo sia suo, De Filippo dichiarava di aver inteso rappresentare un’allegoria dell’Italia lacerata e prefigurarne la dignità e la volontà di riscatto. Nel ruolo di Filumena e Domenico due grandi protagonisti della scena italiana: Mariangela D’Abbraccio che ha iniziato la sua carriera diretta da Eduardo nella Compagnia di Luca De Filippo e Geppy Gleijeses, allievo prediletto di Eduardo che per lui nel ’75 revocò il veto alle sue opere. A dirigere la commedia una grande del cinema, Liliana Cavani, che con questo allestimento ha debuttato nella Prosa. Fino a domenica 21 gennaio.

Spettacolo

Al Centro Culturale Candiani, in scena «Gli occhi di Vivian Maier». Lo spettacolo di Roberto Carlone sulla misteriosa fotografa. Un omaggio sentito e poetico, intenso ricco di umanità. Un viaggio nel mondo di Vivian Maier. Regia di Caterina Cavallari - Roberto Carlone.

Comicità

A Nave de Vero si terrà lo spettacolo del Trio Medusa. Venerdì 19 gennaio alle 21.

Musica live

Al Vapore, dalle 21, «I The Rose». Il Tributo Internazionale di Janis Joplin più autorevole e conosciuto d'Italia, la band ha un attivo di circa 80 show all'anno in tutto il paese e anche all'estero. Lo show dei The Rose è ad alto impatto emotivo, la band cura minuziosamente ogni minimo particolare dal sound fedele a quello magico degli anni '60, all'aspetto visivo, i musicisti sono vestiti a tema hippie e la cantante Tara Degl'Innocenti possiede costumi fatti su misura identici a quelli di Janis oltre ovviamente ai leggendari accessori come occhiali rotondi, boa, bracciali ecc...Info: www.alvapore.it

Concerti

Al Laguna Libre, per le serate Food&Jazz tre giovani musicisti Smith Edoardo: pianoforte, Marcello Alemanno: basso, Antonio Fiorino: sax, contralto Giacomo Pastor: sax tenore. Il gruppo nasce dall'ensemble del laboratorio di musica insieme, ad indirizzo Jazz, in seno all’ Accademia musicale Giuseppe Verdi. Il laboratorio, partito già da alcuni anni, punta a stimolare gli allievi verso un approccio più creativo all’atto del suonare, stimolando, attraverso nozioni di armonia e pratica di improvvisazione , una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno del processo interpretativo.