Altopiano di Asiago, 60enne muore travolto da un tronco

VICENZA - Un anziano di 60 anni residente a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in pieno. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del Suem 118 di Asiago, per lui non c'è stato nulla da fare. In base a una prima ricostruzione la vittima stava lavorando in zona boschiva di sua proprietà, nella frazione di Vitarolo: stava tagliando delle piante quando è stato colpito e schiacciato, per cause incorso di accertamento, da un tronco. Dopo essere stato investito dal grosso fusto, il boscaiolo è precipitato in basso, cadendo nel fondovalle.