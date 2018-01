Acceso il maxi-faro «Ramses II» per celebrare i 100 anni di storia del polo industriale di Marghera

VENEZIA - E' stato acceso stasera, e certo non passerà inosservato, il maxi-faro «Ramses II» che illuminerà il cielo di Marghera, con i suoi 72mila watt di potenza, per celebrare i 100 anni di storia del polo industriale veneziano. Alla cerimonia di accensione, nell'area di Cereal Docks (banchina Molini) ha partecipato il sindaco Luigi Brugnaro, che è anche e il presidente del Comitato per il Centenario. Il fascio illuminante arriva fino a 12mila metri di quota. Il potente faro allo xenon, che solcherà il cielo con una lama di luce, sintetizza il passato, il presente e il futuro dell'area industriale. «Il futuro dobbiamo deciderlo oggi, dobbiamo pianificarlo insieme - ha detto Brugnaro - quest'area deve costituire un'idea di respiro mondiale di rilancio economico». Il progetto è di Space Cannon SNe, azienda italiana che già ha dato luce ai giochi olimpici di Torino 2006 e alle torri luminose per l'anniversario dell'11 settembre a New York.