Truffano una donna di 80 anni sottraendole 2.100 euro

VENEZIA - Due persone, rispettivamente di 31 e 28 anni, sono state denunciate a piede libero per truffa ai danni di una donna di 80 anni di Scorzé (Venezia) alla quale hanno sottratto 2.100 euro poi recuperati e restituiti dai carabinieri.

I due prima hanno telefonato alla donna spacciandosi per avvocati e dicendole che il figlio aveva avuto un incidente stradale e che era necessario provvedere con del denaro. Quindi in pochi minuti si sono presentati nell'abitazione della donna che, preoccupata e in stato confusionale, ha dato i risparmi che aveva in casa mentre i due si allontanavano velocemente. Poi la donna ha chiamato il figlio scoprendo che non era accaduto nulla di quanto le era stato detto, per poi avvisare i carabinieri. Grazie anche alle informazioni ricevute dai vicini di casa i militari in breve sono risaliti ai due che dopo aver negato ogni addebito hanno confessato permettendo anche di recuperare il denaro.