Trovati i fondi per salvare lo storico hotel Danieli di Venezia

VENEZIA - Lo storico hotel Danieli di Venezia è salvo dopo che aveva rischiato il crack per un debito che aveva con il Fondo Apollo. E' quanto riferisce oggi il Gazzettino con un'intervista all'imprenditore romano Giuseppe Statuto che aveva acquistato l'albergo e che annuncia di puntare al restauro e alla realizzazione di una Spa dedicata al benessere dei clienti.

La finanziaria aveva richiesto la restituzione dell'investimento in Danieli Property per far fronte a sua volta a mancanza di liquidità per le vicende del Monte dei Paschi di Siena. Di fatto la Danieli Property, che aveva acquistato l'hotel a due passi da Piazza San Marco, per 242 milioni dalla Starwood si è trovato a dover sanare il debito con Apollo per 94 milioni. Trovato il denaro è stato concluso anche l'accordo con Apollo.