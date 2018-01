Grave incendio in una fabbrica di arredi: intervengono 30 vigili del fuoco

TREVISO - Un vasto incendio è divampato intorno a un'azienda produttrice di arredo bagno nella zona industriale di Riese Pio X (Treviso). Sul posto sono intervenuti, per le operazioni di spegnimento, oltre 30 vigili del fuoco e 9 mezzi antincendio. Al momento non si hanno notizie di persone rimaste ferite o coinvolte nel rogo. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti oltre che da Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Padova, Cittadella e con i volontari di Asolo stanno operando per circoscrivere le fiamme, che hanno interessato gran parte dello stabilimento industriale. Le cause del rogo non sono al momento note.