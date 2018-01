Maltempo in Veneto, pioggia e cielo coperto. La tendenza del tempo

VENEZIA - Bisognerà aspettare mercoledì perché sul Veneto il cielo torni soleggiato. Oggi e domani l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (ARpav) prevede pioggia diffusa, anche in montagna, dove il limite delle nevicate sale verso i 1.800 mila metri di quota.

Oggi il tempo è perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Alta la percentuale di precipitazioni specie sulle zone centrali e settentrionali della regione con previste intensificazioni in serata. Le temperature minime sono in aumento in pianura e nelle valli; le massime on registrano notevoli variazioni. Domani l'Arpav prevede cielo perturbato con probabili foschie o nebbie in pianura a fine giornata. Resta alta la probabilità di precipitazioni mentre il limite della neve si abbasserà fino a circa 800-1.100 metri di quota. Le temperature minime saranno in diminuzione.