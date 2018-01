Funerale unico per i due ragazzi di 21 anni uccisi dal monossido

VENEZIA - E' previsto un funerale unico per l'addio ad Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due ragazzi vicentini di 21 anni, legati sentimentalmente da più di un anno, che sono morti martedì scorso per le esalazioni di monossido di carbonio in una villetta di montagna a Ferrara di Monte Baldo (Verona), dove stavano trascorrendo le vacanze natalizie assieme a due amiche, loro coetanee, una residente in provincia di Verona e l'altra di Mantova. Per volere dei familiari, il rito funebre si terrà domani pomeriggio, con inizio alle 14:30, ad Arzignano.