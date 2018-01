Eventi a Venezia, ecco cosa fare giovedì 4 gennaio

VENEZIA - Dalla cultura giapponese, alla musica dal vivo, agli spettacoli per i più piccoli. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti e godersi la giornata.

Manga, anime e Mazinga

Al Supergulp, Japan Venice Fest 20. Scatti della cultura Pop giapponese, foto dove s’incontrano le icone dei manga di nuova generazione, che tempestano i quartieri specializzati in negozi di fumetti delle città più importanti, con quelle storiche come il Gundam a cui è stata dedica una statua a grandezza naturale che fa da guardia alla baia di Tokyo. Le foto sono scattate da «Sono in Viaggio - Rudy Vianello»youtuber e fotografo che ha viaggiato in solitaria attraverso tutto il paese del Sol Levante.

Musica live

Al Laguna Libre, dalle 20.30, spazio ai «Pick up the Tips», tre giovani musicisti Smith Edoardo: pianoforte, Marcello Alemanno: basso, Antonio Fiorino: sax contralto, Giacomo Pastor: sax tenore. Il gruppo nasce dall'ensemble del laboratorio di musica insieme, ad indirizzo Jazz, in seno all’ Accademia musicale Giuseppe Verdi. Il laboratorio, partito già da alcuni anni, punta a stimolare gli allievi verso un approccio più creativo all’atto del suonare, stimolando, attraverso nozioni di armonia e pratica di improvvisazione, una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno del processo interpretativo, improvvisati.

Per i più piccoli

Nave de Vero è lieta di annunciare un evento esclusivo rivolto a tutti i bambini che seguono Rai Yo Yo e amano il cartone animato dei «Mini Cuccioli». Giovedì 4 gennaio Mini Cuccioli Show. Inizio alle 16. Lo spettacolo prevede la presenza di tutti le mascotte dei «Mini Cuccioli». La zona fronte palco verrà allestita con file di sedie per far accomodare tutti i bambini che assisteranno allo spettacolo. Ci sarà del personale di supporto per far accomodare tutti i bambini. L'evento è ad ingresso libero e non sono previste repliche durante la giornata. Al termine delle spettacolo tutti i bambini si potranno fare una foto con i personaggi.