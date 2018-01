Finisce con l'auto in un pendio, grave una ragazza

VICENZA – Una ragazza di 23 anni di Martellago (Venezia), è rimasta gravemente ferita dopo che la auto è finita in un pendio a lato della A4 tra i caselli di Grisignano del Zocco e Vicenza Est in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo insicurezza il mezzo, estratto la giovane dalle lamiere per poi affidarla alle cure dei sanitari del Sue, 118. Illeso un altro automobilista coinvolto nel sinistro. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell'autostrada.