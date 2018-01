Eventi a Venezia, ecco cosa fare giovedì 28 dicembre

VENEZIA – Dal cabaret, alla musica, al teatro. Ecco qualche consiglio per godervi la vostra serata in città e per non lasciarvi sfuggire i momenti migliori.

Pino Insegno a Venezia

Nave de Vero ospiterà lo spettacolo di cabaret di fine anno con Pino Insegno. Inizio dalle 21.

Musica e parole

Andrea Wob Facchin e Stefano Cosmo sul palco con il reading «Marghera» al Vapore. Marzo 1950, Marghera. Gli operai della Breda sono in sciopero. Non ricevono lo stipendio da quattro mesi e tutto per colpa di una lettera dagli Stati Uniti. Basterà un rifiuto a non sgomberare la strada per far scoppiare uno dei momenti più caldi nella storia della nostra città: il primo grande sciopero macchiato di sangue a Marghera. Per due giorni la città è sull'orlo della guerra civile, affari, politica e fame si intrecciano in una storia vera che terrà lo spettatore incollato alla sedia. Il bluesman Mr. Andrea Wob Facchine l'autore di noir Stefano Cosmo hanno ricostruito un fatto storico da molti dimenticato: la prima grande battaglia sindacale della nostra città. Per festeggiare i cento anni di Porto Marghera la porteranno per la prima volta sul palco del Vapore. Per info: www.alvapore.it

Musica live

Al Laguna Libre sul suo palco un trio d'eccezione: Antonio Minichiello (chitarra classica), Martino Cargnel (chitarre, mandolino) e Davide Mangiaracina (contrabbasso), tre musicisti da anni impegnati nella ricerca delle tradizioni musicali del Mediterraneo che vi accompagneranno in un viaggio attraverso i diversi luoghi attraverso le proprie musiche. Per info e prenotazioni: info@lagunalibre.it, www.lagunalibre.it.

Ragazzi a teatro

Al Teatro Goldoni, «Gli aiutanti di Babbo Natale» a inaugurare la stagione il classico spettacolo di Natale, che vede protagonista quest’anno Ullallà Teatro e Rosso Teatro con un loro riuscitissimo cavallo di battaglia. È quasi mezzanotte, i due aiutanti di Babbo Natale stanno cercando di preparare gli ultimi regali prima che cominci la notte magica. Nel loro piccolo laboratorio dovrebbero assemblare giocattoli, impacchettare bambole e stivare i pacchi nella slitta del capo… ma com’è possibile non iniziare a giocare? Comincia così un’interminabile sfida a colpi di giochi inventati. Riusciranno i due omini pasticcioni a completare il lavoro in tempo?