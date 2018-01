Arrivano 14 milioni di euro per l'Arena di Verona

VERONA - Conservazione e adeguamento strutturale da una parte, sicurezza e innovazione tecnologica dall'altra. Su questi due binari viaggeranno gli interventi che, da qui ai prossimi 4 anni, interesseranno l'Arena di Verona, per una spesa complessiva di 14 milioni di euro, finanziata da Unicredit e Fondazione Cariverona. L'esigenza di lavori di manutenzione viene dal fatto che l'Arena è frequentata da numerose persone, 700 mila spettatori e 800 visitatori all'anno.

Per cosa si useranno i fondi

Il progetto definitivo è condiviso con Soprintendenza e Fondazione Arena e individua le principali tematiche progettuali finalizzate alla conservazione e alla fruizione dell'anfiteatro: completamento della sigillatura delle gradinate della cavea; rifacimento degli impianti elettrici, speciali di sicurezza e antincendio e dell'impianto elettrico di illuminazione scenografico esterno; rifacimento dei servizi igienici per il pubblico e per le maestranze; restauro conservativo della galleria e di parte degli arcovoli interni.