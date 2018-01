Investita da un 'muletto', muore una donna

VENEZIA - Una donna, Emanuela Porzionato di 55 anni, è morta investita da un 'muletto' all'isola dei Saloni di Chioggia (Venezia) dove sono attive diverse ditte del comparto ittico. Secondo la prima ricostruzione la donna stava camminando in un'area adibita a parcheggio dove è stata centrata dal mezzo da lavoro. Subito soccorsa dai sanitari del Suem 118, è stata portata in ospedale dove è morta. Per l'accaduto l'operaio che manovrava il 'muletto' è stato colto da malore e per precauzione è stato ricoverato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Chioggia.