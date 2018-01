Internazionalizzazione delle imprese: approvata una nuova legge un Veneto

VENEZIA - «Con il varo di questa legge diamo una risposta al nostro tessuto produttivo, che ci chiede giustamente di disporre di strumenti normativi capaci di assicurargli competitività, alla luce dell'evoluzione dei mercati e della legislazione nazionale ed europea in materia. È un provvedimento, quello approvato ieri, che favorirà anche il consolidamento della posizione di vertice del Veneto nelle esportazioni, seconda regione in Italia con il 14% dell'intero export nazionale». Lo afferma l'assessore al commercio estero, Federico Caner, salutando con soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio regionale, in tarda serata di ieri, del disegno di legge sulla 'Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete', da lui proposto in accordo con il vicepresidente Gianluca Forcolin che lo ha presentato all'aula del Ferro-Fini.