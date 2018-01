Venezia, la Giunta comunale ha approvato lavori per oltre 20 milioni di euro

VENEZIA - La Giunta comunale di Venezia ha dato il via libera ieri a oltre 20,5 milioni di euro di lavori pubblici che interesseranno l'intera città di Venezia sia nel centro storico che nelle isole e nella terraferma. Interventi destinati a ristrutturare gli impianti sportivi, i teatri, i cimiteri, l'edilizia pubblica, le sedi comunali fino ad arrivare alla manutenzione dei ponti e la microportualità nella città storica, al mercato di Mestre o alla demolizione delle «Vaschette» a Marghera. Un totale di 46 interventi per un valore di oltre 12 milioni destinati al Centro storico e alle isole e altri 8,3 milioni per la terraferma.

Edilizia sportiva, scolastica e residenziale

«Con l'approvazione di queste oltre trenta delibere di Giunta - ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - dimostriamo di non essere impegnati a realizzare grandi opere come il Ponte di Calatrava, ma di dedicare le nostre risorse alla sistemazione delle piccole cose come l'edilizia sportiva, quella scolastica e la residenziale, le buche, i pontili, le strade, i teatri e tante altre realtà che per decenni sono state abbandonate e dimenticate».