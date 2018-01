Bellomo ora è indagato per atti persecutori

VENETO - Atti persecutori e lesione personale grave: sono i reati per i quali sono indagati dalla procura di Piacenza in concorso tra di loro il consigliere di Stato Francesco Bellomo e il Pm di Rovigo Davide Nalin. Lo si evince dall'ordinanza con cui il Csm il 15 dicembre scorso ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio Nalin e lo ha collocato fuori dal ruolo della magistratura. Bellomo, a Bari, è indagato anche per estorsione. Intanto la procura generale della Cassazione sta avviando accertamenti su altri giudici ordinari che a vario titolo sarebbero coinvolti nella scuola di Bellomo che prepara al concorso di accesso in magistratura.