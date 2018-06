Valencia, 18 giu. - Un cartello con la scritta "Benvenuti a casa vostra" accoglie i 630 migranti giunti a Valencia a bordo di Aquarius e delle due navi militari italiane.

La scritta è in valenciano, spagnolo, inglese, francese e arabo; manca l'italiano, forse in segno di 'protesta' verso la decisione del ministro Salvini di non concedere lo sbarco della nave di Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere sulle coste italiane.