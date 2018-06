Aquarius, MSF: no a strumentalizzazione di vite umane

Roma, 17 giu. - Stop alla strumentalizzazione sulla pelle delle vite umane. La denuncia arriva da Claudia Lodesani, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. MSF si trova a Valencia per l'arrivo delle tre navi (Aquarius, Dattilo della Guardia Costiera e Oriolo della Marina Militare) dopo sei giorni di navigazione.

"Medici Senza Frontiere è sulla nave Aquarius, in collaborazione con Sos Méditerranée, oramai dal 2015. Siamo andati in mare ha spiegato - perché dopo Mare Nostrum ci sono stati 1.200 morti in poche settimane. Siamo andati in mare per rispondere a un bisogno dettato dal fatto che le navi che c'erano non riuscivano a coprire tutti i bisogni di salvataggi".

"Tutto in collaborazione con la guardia costiera italiana. Cosa succederà adesso? Noi torneremo in mare perché questo bisogno rimane e torneremo in mare sempre coordinati dalla Guardia Costiera italiana. La cosa che ci stupisce - ha aggiunto - è che ci troviamo di fronte a una disputa politica quando noi siamo operatori umanitari e per noi la vita umana deve rimanere al di sopra di qualsiasi discussione politica. Ci stupiamo anche perché siamo i primi tre anni fa ad avere rinunciato ai finanziamenti della Comunità europea, perché non siamo d'accordo con le politiche europee sulla migrazione. Trovarci ad essere il target di questa disputa ci stupisce e ci fa arrabbiare". (Segue)