Crisi dei migranti, Merkel vuole vertice straordinario

BERLINO - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha intenzione di convocare un vertice straordinario sulla crisi dei migranti, almeno con gli stati direttamente interessati, già prima del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno a Bruxelles. Lo scrive la Bild citando fonti vicine ai governi di diversi stati membri. La leader cristiano-democratica tedesca vuole parlare in particolare con Italia, Grecia ed Austria delle possibili soluzioni alla crisi dei migranti e delle modalità per procedere in futuro.

Il governo tedesco - precisa lo Spiegel online - ha confermato dei «colloqui» ma non vuole parlare di «vertice straordinario».