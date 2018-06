Aquarius è arrivata a Valencia, «benvenuti a casa vostra»

VALENCIA - Sono le 11 in punto quando dalle acque del porto di Valencia si cominciano a sentire applausi e canti. La nave Aquarius sta facendo il suo ingresso al porto della città spagnola, al Molo numero 1. Centosei migranti a bordo, alcuni sono in poppa per vedere con i propri occhi l'attracco al porto. E finalmente, dopo nove giorni di navigazione e 1.400 chilometri percorsi dalle coste italiane, possono ora toccare terra.

Un elicottero sorvola l'area, qualche gommone della «Guardia Civil» scorta Aquarius, imbarcazione di Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere entrata nel vortice delle polemiche politiche in seguito alla decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di negare lo sbarco di una nave Ong nei porti italiani. Aquarius é arrivata al porto di Valencia tre ore dopo la nave Dattilo, della Guardia Costiera, con a bordo 274 migranti.

L'arrivo di Aquarius e Dattilo (la terza imbarcazione, Orione, della Marina Militare arriverà dopo mezzogiorno) è stato accolto da oltre 600 giornalisti (evento straordinario per la Spagna), e mille operatori della Croce Rossa spagnola.

Nella banchina di approdo sono stati allestiti due tendoni per il primo soccorso. I migranti vengono fatti scendere a gruppetti di cinque o sei, poi ricevono la prima assistenza, e infine vengono trasferiti chi in ospedale, chi nei centri di accoglienza. I minori saranno trasferiti al centro per i minori di Alicante.