Governo, Bellanova: Mezzogiorno non ha bisogno di bugie

Roma, 16 giu. - "L`affermazione di un Mezzogiorno finora dimenticato, sempre più ricorrente tra gli esponenti pentastellati, politici e di governo, è evidentemente un marchio di fabbrica imposto dalla ditta Casaleggio&Associati per confondere i cittadini e marcare le differenze. Ma con le bugie non si va da nessuna parte e si rischiano pessime figure". Così la senatrice del Pd Teresa Bellanova rispondendo ad alcuni giornalisti.

"Patti per il Sud, Contratti Istituzionali di Sviluppo, risanamento e rigenerazione di Bagnoli, credito d`imposta per investimenti nel Mezzogiorno, rafforzamento delle Aree Interne, decontribuzione per i nuovi assunti, Resto al Sud, Banca delle Terre abbandonate, Zone economiche speciali, Fondo per la crescita dimensionale delle imprese. Il Sud non è mai stato così centrale nelle politiche di governo come lo è stato con noi - ha spiegato la Bellanova - per azioni mirate e risorse che naturalmente si aggiungono alle misure per il lavoro e la crescita a carattere nazionale".

"Un consiglio: il Governo giallo-verde faccia meno danni possibili, se ci riesce, non inventi niente ma provi a portare a termine gli investimenti già previsti ed, eventualmente, si attrezzi per copiare bene. Se riuscissero a fare il 10% in più di quello che noi abbiamo messo in campo, sarebbe già un ottimo risultato", ha concluso.