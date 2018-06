Stadio Roma, M5s: basta falsità contro Raggi, non è indagata

Roma, 16 giu. - "Stop alla macchina delle falsità contro Virginia Raggi che non è indagata come l'indagine come ha ribadito la Procura di Roma, non riguarda atti della Giunta Capitolina a guida 5 stelle. Condivido l'impostazione di metodo che sta applicando al Comune di Roma. Sullo stadio ha fatto una battaglia seria, con impegno, senso di responsabilità e di 'sostenibilità'. Se avesse voluto lavarsene le mani lo avrebbe potuto fare. La 'questione Roma' fa comprendere come questo Governo abbia l'occasione concreta di porre un freno alla corruzione e forse per questo appare a tutti scomodo. Alla Raggi il mio sostegno e un ringraziamento per quanto ha fatto e sta continuando a fare". Così in una nota il il parlamentare capitolino del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, vice presidente del gruppo pentastellato alla Camera.