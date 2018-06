Migranti,Serracchiani a Salvini:in Friuli tagli Lega contro di sè

Roma, 16 giu. - "Nell'ansia di far propaganda, la Lega in Friuli Venezia Giulia è arrivata al punto di tagliare fondi deliberati dalla precedente Giunta di centrodestra per l'integrazione di stranieri regolari, atti approvati dalla stessa Lega. E di questo Salvini va fiero, siamo all'assurdo". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, replicando al ministro dell'Interno Matteo Salvini che addita come esempio di "buongoverno della Lega" il taglio di un milione di euro alle spese per l'accoglienza deciso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga.

Per Serracchiani, "quel milione in meno non porterà via un solo profugo dal Friuli Venezia Giulia, ma anzi renderà più difficile per i Comuni, anche di centrodestra, gestire i migranti che ci sono già, anche quelli che non hanno nulla a che fare con gli sbarchi. Bel risultato - conclude - se queste sono le soluzioni rivoluzionarie del Governo del cambiamento".