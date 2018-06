Migranti, Scotto: frasi Zuccaro preoccupano, Csm che ne pensa?

Roma, 16 giu. - "Trovo abbastanza singolare che un magistrato come Zuccaro, come già mesi fa, accrediti in toto le tesi dell'attuale Ministro dell'Interno sull'immigrazione. Dopo avere mesi fa aperto le danze contro le Ong sulla base di tesi rivelatesi infondate, oggi va all'attacco di Malta unendosi alla battaglia navale giocata sulla pelle delle persone inaugurata da questo Governo. Sono preoccupato, mi auguro che lo sia anche il Csm, davanti alle esternazioni di Zuccaro". Lo dichiara in una nota Arturo Scotto, dirigente di Liberi e Uguali.