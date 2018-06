Migranti, Garavaglia: vittoria di Salvini e dell'Italia

Roma, 16 giu. - "Una vittoria di Salvini e dell'Italia". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia nel corso dell'Intervista su Sky Tg commentando il risultato dell'incontro tra il premier Conte e il presidente francese Macron.

"Sembrava impossibile che le navi delle Ong non potessero attraccare in porti che non fossero italiani. Invece non è così". Secondo Garavaglia le questioni sul fronte migranti sono: "cambiare profondamente il trattato di Dublino e realizzare gli hot spot prima che partano i migranti". "I migranti che arrivano entrano in Europa non in Italia. Ora tutti dovranno mettere in campo buona volontà".