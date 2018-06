Migranti, Fornaro (Leu): Zuccaro non alimenti campagna contro Ong

Roma, 16 giu. - "Il pm Zuccaro indirizzi come giusto le sue attenzioni verso le organizzazioni criminali che gestiscono nel Mediterraneo il traffico di esseri umani e la smetta di lanciare periodicamente anatemi contro le Ong". Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Non contribuisca ad alimentare una campagna di denigrazione contro le Ong - continua NG che in questi anni nel Mediterraneo hanno salvato migliaia di vite umane dalla morte in mare e che sono quindi solo da ringraziare".