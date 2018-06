Migranti, a Valencia pronti 1000 kit soccorso e 15 tonnellate cibo

Valencia, 16 giu. - Mille kit di primo soccorso, cento brande, 15 tonnellate di cibo. La Croce Rossa spagnola ha allestito un capannone - con la scritta in diverse lingue 'Benvenuti a casa' - sul porto di Valencia, che ospita pallet e materiale per la prima assistenza per i 630 migranti che domenica mattina arriveranno a bordo della Nave Aquarius e di due navi militari italiane, al porto di Valencia, in Spagna. Materiale igienico e di prima necessità, cibo,sandali e t-shirt.

Dopo sei giorni di navigazione - per il rifiuto del neo-ministro dell'Interno, Matteo Salvini di accogliere navi delle Ong nei porti italiani - le tre navi giungeranno domenica mattina in Spagna. Evento eccezionale: mai era avvenuto prima uno sbarco di così grossa portata. In effetti, la Spagna si è organizzata in fretta e furia e ha predisposto una macchina di duemila persone, tra Croce Rossa, volontari, polizia, Medici Senza Frontiere Spagna.

All'arrivo, domani mattina (la prima nave arriverà alle 6 del mattino, a seguire alle 9 e a mezzogiorno), i 630 migranti provenienti dalla Libia verranno assistiti in un primo intervento socio-sanitario. A seguire, saranno smistati - in 13 bus - tra ospedali, centri di accoglienza, centri per minori. Perfino la Chiesa spagnola ha offerto la propria accoglienza. Ma spetterà al governo e alla "Generalitat" di Valencia disporre lo smistamento.