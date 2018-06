Fi, Bernini: motivare i giovani alla politica

Roma, 16 giu. - "Un gruppo di giovani aderenti a Forza italia residenti nella mia regione, l`Emilia Romagna, ha visitato oggi il Senato nell`ambito di una giornata di formazione politica. Ho apprezzato la loro volontà di conoscere le Istituzioni anche in vista di un loro impegno futuro in politica. Credo che nell`ambito del rinnovamento della classe dirigente e anche del nostro movimento, come auspicato dal presidente Silvio Berlusconi, queste giornate siano importanti perché determinano stimoli positivi, creano motivazioni, entusiasmo e voglia di fare. Ringrazio i giovani e la collega, onorevole Benedetta Fiorini, che li ha accompagnati in Senato e assicuro che ci saranno altre occasioni come quelle di oggi". Lo dichiara Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al Senato.