Stadio Roma, Malan: nomine governo saranno Lanzalone style?

Roma, 16 giu. - "Il M5s è al governo da pochi giorni, ma a tempo di record ha già dimenticato tutte le richieste di trasparenza e le decine di volte in cui ha preteso dimissioni di chiunque fosse vagamente toccato da indagini o scandali. Ora nessuno conosce Lanzalone, Casaleggio l`ha visto ma a un altro tavolo, Grillo non sa chi sia, Di Maio tace, però la nomina è stata imposta alla sindaca Raggi, che ha la responsabilità di averla subita. Noi riteniamo oscena la presunzione di colpevolezza che il M5S ha applicato agli altri e che certi amici del ministro della Giustizia teorizzano, e la respingiamo in ogni caso. Ma la responsabilità politica, quella ci deve essere sempre". Lo afferma Lucio Malan, vice capogruppo vicario di Forza Italia al Senato.

"Luigi Di Maio, vice premier e leader del suo movimento, deve fare chiarezza. Le importantissime e numerose nomine governative saranno fatte come quelle di Roma Capitale? Imposte da persone e aziende fuori dalle istituzioni di cui nessuno si prenderà la responsabilità? Non chiediamo certo le ridicole riprese streaming delle trattative, ma la decenza politica sì - aggiunge Malan -. Il governo ha in mano la sicurezza degli italiani, l`economia nazionale, i servizi e cento altre cose, rispetto alle quali lo stadio della Roma scompare. Le persone che se ne occuperanno saranno individuate Lanzalone-style?".