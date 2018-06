Migranti, Candiani: stop sbarchi e Ong è direzione giusta

Roma, 16 giu. - "E' sempre più evidente che il governo ha fatto bene a interrompere la tratta degli esseri umani ad opera di trafficanti e scafisti. In questo momento non c'è una gestione politica dei flussi migratori. Bloccando le ong, che sono di fatto diventate, più o meno inconsapevolmente, l'anello finale di una catena criminosa, impediamo gli sbarchi in Italia e il business sulla pelle dei migranti ad opera delle organizzazioni criminali. Il buonismo che mescola profughi e clandestini è alleato degli scafisti". Lo ha affermato a Catania il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani (Lega) a margine del convegno di Area Dg su 'Le nuove frontiere dell'immigrazione'.

"Concordo con il Procurarore Zuccaro: ora - ha sottolineato Candiani - occorre un'azione penale concordata sul territorio libico affinché quest'utlimo faccia la propria parte non solo con le motovedette dirette in Italia, ma andando anche ad inquisire chi lucra sui migranti. Il tentativo di screditare una Procura da parte di chi fa politica rende ancor di più l'idea di quanto il Pd abbia perso il senso della realtà".