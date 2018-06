Roma, 16 giu. - "Le navi #ong olandesi Lifeline e Seefuchs stazionano da ore in acque libiche. In violazione del codice di condotta perché non hanno mezzi e personale adatti a salvare un gran numero di persone. E potrebbero mettere in pericolo equipaggi e naufraghi. L'Olanda le faccia rientrare". Lo scrive su Twitter il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli.