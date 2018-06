Roma, 16 giu. - Dall`inizio del 2018 sono morte più di 500 persone nel 2018 nel Mediterraneo centrale. La settimana del 12 giugno almeno altre 12 sarebbero morte in un naufragio per il capovolgimento del barcone, poi soccorso da una nave della Marina americana. MSF è scesa in mare nel 2015 per supplire il vuoto lasciato dall`Europa dopo la chiusura dell`operazione italiana Mare Nostrum e da allora ha aiutato a salvare oltre 75.000 persone sotto il coordinamento della Guardia Costiera Italiana.