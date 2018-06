Aquarius verso Valencia, Msf: "A bordo tanta dignità e pazienza" -2

Roma, 16 giu. - Le équipe di MSF a bordo stanno anche ascoltando le orribili testimonianze di molte persone che hanno subito violenze, anche sessuali, e torture in Libia. "Fra tutte quella di un uomo della Nigeria che ci ha detto di essere stato prigioniero in differenti posti in Libia. È stato costretto a lavorare gratuitamente. Un uomo lo veniva a prendere ogni giorno e lo costringeva a lavorare in una casa. Lì un giorno è stato picchiato per aver provato a soccorrere una donna incinta sdraiata per terra. Il giorno dopo è venuto a sapere che quella donna era morta" racconta Aloys Vimard di MSF.

Per MSF la decisione di andare a Valencia rappresenta un precedente pericoloso che mette a grave rischio le operazioni di ricerca e soccorso in mare. Con l'assenza di tre navi dalla zona SAR per 8-10 giorni, il Mediterraneo resta pericolosamente scoperto e si corre il rischio di nuovi evitabili naufragi. L`attuale stallo riguarda anche la totale mancanza di responsabilità degli Stati europei nell`attuare un sistema di asilo e accoglienza condiviso a livello europeo. Di fatto le persone sono costrette alla traversata del mare perché le politiche europee sulla migrazione non offrono una sola alternativa legale per cercare sicurezza in Europa.

