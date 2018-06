Aquarius verso Valencia, Msf: "A bordo tanta dignità e pazienza"

Roma, 16 giu. - Ottavo giorno in mare per la nave Aquarius di Medici Senza Frontiere (MSF) e SOS Mediterranee. Le condizioni meteo sono migliori rispetto ai giorni precedenti, oggi c`è il sole e la situazione medica è stabile, ma le persone sono esauste. I team di MSF continuano a prestare cure alle persone con gravi ustioni da carburante che richiedono medicazioni continue, alle donne incinte, alle persone che hanno portato a bordo le ferite causate dalle violenze che hanno subito in Libia, e cercano di tenere alto il morale.

"Non è usuale restare per così tanto tempo a bordo di una nave come l`Aquarius, pensata per operazioni di ricerca e soccorso in mare. Nei giorni di maltempo abbiamo chiesto alle persone di mettersi all`interno, ricordo bene l`immagine di una donna che cercava di allattare suo figlio mentre vomitava" dichiara Aloys Vimard, coordinatore di MSF a bordo dell'Aquarius. "Andare fino a Valencia non era necessario, ma le persone a bordo stanno affrontando questa situazione con tanta dignità e pazienza. Ci chiedono spesso quando finirà il viaggio e non appena vedono in lontananza una costa, come quando eravamo di fronte a Palma de Maiorca, ci chiedono se sarà quella la terra dove sbarcheranno".

(Segue)